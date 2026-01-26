VIDEO-FOTO/ CONTROLLI ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI TERAMO, IDENTIFICATE PERSONE DENTRO E FUORI IL SITO

Controlli in corso oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di Teramo da parte delle forze dell’ordine. Agenti di polizia, carabinieri e personale della polizia ferroviaria sono impegnati in un servizio straordinario di vigilanza e prevenzione, con verifiche su persone e bagagli sia all’interno dello stabile sia nelle aree esterne dello scalo. Le operazioni rientrano in un più ampio piano di monitoraggio del territorio finalizzato a garantire la sicurezza dei viaggiatori e dei cittadini, nonché a contrastare fenomeni di illegalità diffusa. Nel corso dei controlli vengono effettuate identificazioni e accertamenti sui soggetti presenti, senza che al momento siano state segnalate criticità particolari. Il servizio proseguirà anche nelle prossime ore e potrebbe essere ripetuto nei prossimi giorni nell’ambito delle attività di prevenzione disposte dalle autorità competenti.

Video e Foto di Teramo Vivi Città