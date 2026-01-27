MATTIA MORÌ PER UNA BUCA SULL'ASFALTO, LA PROVINCIA DOVRÀ PAGARE 750MILA EURO

Nove anni dopo la tragedia, arriva una risposta definitiva della giustizia: la Provincia di Teramo è responsabile della morte di Mattia Loschiavo e dovrà versare ai familiari del giovane ciclista un risarcimento complessivo di 750mila euro. La Corte d’Appello dell’Aquila ha infatti respinto il ricorso dell’Ente. Mattia Loschiavo, 28 anni, originario di Bellante, perse la vita nel novembre 2017 mentre percorreva in bicicletta la strada che collega la Teramo-mare a Cologna Paese, caratterizzata, all’epoca, da un manto fortemente deteriorato, con buche, fessurazioni e avvallamenti. La Corte ha individuato proprio nell’asfalto dissestato la causa determinante dell’incidente. In particolare, viene indicata una crepa longitudinale, nella quale sarebbe entrata la ruota anteriore della bicicletta e che avrebbe provocato la caduta del giovane sulla corsia opposta, proprio mentre passava un’auto, con la quale Mattia si è scontrato.