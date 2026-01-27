DOPO VENT'ANNI GLI RESTITUISCONO LA PENSIONE TOLTA ILLEGITTIMAMENTE, L'INPS DOVRÀ VERSARGLI TUTTI GLI ARRETRATI



Sarà risarcito e vedrà ripristinate tutte le prestazioni che gli erano state tolte. Dopo quasi vent’anni di battaglie, il Tribunale ha stabilito che l’Inps dovrà restituire a Romeo Raimondi, 59 anni,le somme arretrate e riconoscergli nuovamente le pensioni revocate. Una sentenza che chiude una lunga e tormentata vicenda civile, ma che non mette ancora fine al calvario giudiziario dell’uomo, residente a Palmoli, invalido civile al 100 per cento con riconoscimento a tempo indeterminato. Secondo i giudici del Tribunale di Vasto, le revoche operate dall’Inps sono illegittime. Un punto fermo che ribalta una storia iniziata nel 2007, quando a Raimondi venne tolta la pensione di inabilità civile, seguita nel 2011 dalla sospensione della pensione di invalidità come commerciante. Provvedimenti che l’interessato ha sempre ritenuto ingiusti, presentando anche diverse querele indicando nominativi di funzionari e medici. La sentenza civile, dopo quasi vent’aanni, rappresenta un passaggio fondamentale: dimostra che le prestazioni sono state tolte senza basi legittime e rafforza la necessità di fare piena luce su quanto accaduto negli uffici e nelle commissioni mediche