VENT’ANNI DI SOVRANISMO, IL LIBRO DI CLAUDIO BORGHI IN PRESENTAZIONE A TERAMO

Teramo ospiterà giovedì 29 gennaio alle ore 17.00, nella Biblioteca regionale Melchiorre Delfico, la presentazione del volume Vent’anni di sovranismo. Dall’euro a Trump del senatore Claudio Borghi Aquilini, esponente della Lega e presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama. L’incontro rappresenta un’occasione di confronto sui temi della sovranità economica e politica, al centro del dibattito pubblico degli ultimi due decenni. Nel libro Borghi ricostruisce l’evoluzione del pensiero sovranista, analizzando i passaggi che hanno segnato il rapporto tra Stati nazionali, Unione europea e globalizzazione, fino alle più recenti dinamiche internazionali. Alla presentazione interverranno Vincenzo D’Incecco, segretario regionale della Lega Abruzzo, Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale, e Carla Mannetti, consigliere regionale della Lega Abruzzo. A dialogare con l’autore sarà l’onorevole Alberto Bagnai, presidente della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali. L’iniziativa è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali promossi sul territorio per approfondire i principali temi dell’attualità politica ed economica.