RAGAZZI DEL MORETTI RIENTRATI SANI E SALVI DAGLI STATI UNITI DOPO LO STOP PER LA BUFERA DI NEVE

Sono rientrati sani e salvi in Italia i trenta studenti dell’istituto Moretti di Roseto, tra cui anche alcuni ragazzi di Giulianova, e le due professoresse accompagnatrici – una delle quali docente di inglese – che nei giorni scorsi erano rimasti bloccati a New York a causa di una violenta bufera di neve abbattutasi sulla costa est degli Stati Uniti. La comitiva, composta da alunni delle classi terze e quarte, si trovava negli Usa per un viaggio di istruzione programmato da tempo. Il rientro era inizialmente previsto nelle scorse ore, ma le condizioni meteorologiche proibitive avevano determinato la cancellazione del volo di ritorno, costringendo il gruppo a prolungare la permanenza oltreoceano. Dopo ore di attesa e una complessa riprotezione su altri collegamenti, studenti e docenti sono riusciti a partire e a fare ritorno in Italia senza ulteriori problemi. Durante i giorni di stop forzato, il gruppo era stato sistemato in un hotel nei pressi dell’aeroporto, mentre le accompagnatrici avevano mantenuto costanti contatti con la scuola e con le famiglie, rassicurando sulle buone condizioni di salute di tutti. La tempesta di neve aveva messo in ginocchio gli aeroporti dell’area di New York, con centinaia di voli cancellati e migliaia di passeggeri bloccati. Nonostante i disagi, l’istituto Moretti, in collaborazione con l’agenzia di viaggi, ha seguito passo dopo passo l’evolversi della situazione, fino alla soluzione positiva. Grande il sollievo tra i familiari e nella comunità scolastica per il rientro dei ragazzi, che ora possono raccontare un’avventura imprevista conclusasi fortunatamente nel migliore dei modi.