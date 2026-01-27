INCIDENTE SUL LAVORO IN UN CALZATURIFICIO, OPERAIO FERITO A UNA MANO

Un operaio di 58 anni è rimasto ferito questa mattina a una mano in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un calzaturificio del territorio comunale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando un intervento di manutenzione, in particolare la sostituzione di una spatola utilizzata per la pulizia dei macchinari, quando il guanto che indossava sarebbe rimasto impigliato in un dispositivo in funzione, provocandogli lo schiacciamento della mano destra. Immediato l’allarme ai soccorsi. Il lavoratore è stato assistito sul posto e successivamente trasferito all’ospedale di Giulianova, dove è stato preso in carico dal personale sanitario. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’uomo ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano destra. Sull’accaduto potrebbero essere avviati accertamenti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’azienda.