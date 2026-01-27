FRANA SULLA SP 29 A SILVI PAESE, COC ATTIVO H24: IN ARRIVO I TECNICI REGIONALI. QUATTRO FAMIGLIE DA RICOLLOCARE

Proseguono senza sosta le attività di monitoraggio e di coordinamento dopo lo smottamento che ha interessato la parte bassa della Strada Provinciale 29 per Silvi Paese, in corrispondenza di via Santa Lucia. A seguito dell’ordinanza di sgombero che ha riguardato due nuclei familiari, le cui abitazioni sono ora sotto stretta osservazione, e dopo gli esiti delle prime indagini idrogeologiche, l’amministrazione comunale ha avviato una serie di azioni su più livelli per fronteggiare l’emergenza.

Il sindaco Andrea Scordella, insieme all’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Lella e ai tecnici comunali, sta coordinando le operazioni attraverso il Centro Operativo Comunale. «Il tavolo tecnico del COC è attivo h24 – spiega il primo cittadino – con il supporto dei volontari della Protezione Civile di Silvi per tenere costantemente sotto controllo la situazione».

Coinvolti anche tutti gli enti e le società che gestiscono le reti dei sottoservizi. «Abbiamo chiesto ai gestori di acqua e metano di effettuare verifiche immediate e di mettere in sicurezza le infrastrutture di loro competenza», aggiunge Scordella.

Sul fronte istituzionale, il Comune ha avviato un’interlocuzione diretta con l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Umberto D’Annuntiis, che ha garantito piena disponibilità. Già domani mattina è previsto un sopralluogo congiunto a Silvi insieme ai tecnici regionali per esaminare i due punti della collina interessati dai movimenti franosi.

«Sarà l’occasione – sottolinea il sindaco – per valutare le possibili tipologie di intervento, stimare le risorse necessarie e individuare le fonti di finanziamento».

Resta alta anche l’attenzione sul fronte sociale. In totale sono quattro le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. «Concordo personalmente con loro le soluzioni di sistemazione temporanea – conclude Scordella – fino a quando l’area non sarà riportata in condizioni di piena sicurezza. Siamo consapevoli della gravità del momento e lavoreremo senza sosta per superare questa emergenza nel minor tempo possibile».