OGGI L'ADDIO A GIGINO FALCONI, AVVIATA LA DONAZIONE DELLE OPERE AL COMUNE DI GIULIANOVA

Si sono svolti oggi i funerali dell’artista Gigino Falconi. Al santuario della Madonna dello Splendore di Giulianova era presente anche l’amministrazione comunale di Teramo, con il presidente del consiglio comunale e l’assessore Filipponi, che hanno preso parte al rito funebre e salutato i familiari. Il lutto e il dolore per la perdita improvvisa del padre, il grande artista giuliese Gigino Falconi, morto domenica a 92 anni in ospedale per una polmonite, non hanno impedito alla figlia Caterina di avere un colloquio con l’assessora alla Cultura Nausicaa Cameli sul futuro delle opere del pittore. È stata proprio la figlia, apprezzata scrittrice, ad aprire il discorso con l’assessora, ricordando quanto il padre aveva più volte espresso in vita: il desiderio di donare una parte delle sue opere alla Fondazione Tercas di Teramo e una parte al Comune di Giulianova. Dal colloquio con Caterina è emersa una possibile soluzione per sbloccare la donazione.