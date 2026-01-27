MALTEMPO IN ARRIVO SULL’ABRUZZO: PIOGGE INTENSE, VENTO FORTE E ALLERTA GIALLA

L’Abruzzo si prepara ad affrontare una fase di marcato peggioramento meteorologico nelle prossime ore, con piogge diffuse, raffiche di vento sostenute e condizioni atmosferiche instabili soprattutto sui settori occidentali e appenninici della regione.

Secondo le valutazioni della Protezione Civile, dalla giornata di domani sono attese precipitazioni anche abbondanti, localmente a carattere di rovescio o temporale, in particolare sulle aree interne e montane. I fenomeni potranno essere accompagnati da colpi di vento intensi e da isolata attività elettrica, aumentando il rischio di disagi alla circolazione e possibili criticità idrogeologiche.

Proprio per questi motivi, sull’Abruzzo è stata diramata un’allerta meteo gialla, che invita alla massima prudenza soprattutto nei territori più esposti a frane, smottamenti e innalzamenti dei corsi d’acqua minori. Attesi anche venti forti dai quadranti occidentali sui rilievi appenninici, con rinforzi fino a burrasca alle quote più elevate.

Il peggioramento è legato al transito di una perturbazione di origine atlantica che interesserà gran parte della Penisola, determinando un quadro di instabilità estesa: piogge diffuse al Centro-Sud, nevicate a bassa quota su alcune zone del Nord-Ovest e mari molto mossi o agitati lungo le coste esposte.

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e di adottare comportamenti prudenti, limitando gli spostamenti non necessari nelle zone maggiormente colpite dal maltempo.