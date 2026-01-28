SI APPOGGIA AL PULLMAN FERMANDO UN BUS DELLA TUA E VIENE DENUNCIATO: ERA GIÀ STATO FERMATO A NERETO

Si è appoggiato al pullman in sosta pronto a ripartire da piazza Garibaldi, a Teramo, diretto ad Ascoli Piceno. Un gesto che ha attirato l’attenzione degli agenti impegnati nei controlli dell’area, portando all’identificazione di un uomo extracomunitario già noto alle forze dell’ordine per un episodio analogo avvenuto nei giorni scorsi a Nereto. L’uomo è stato fermato nella mattinata di oggi, alòle 13, mentre stazionava accanto al mezzo, creando una situazione ritenuta sospetta dal personale di vigilanza. Dagli accertamenti è emerso che si tratta della stessa persona già segnalata a Nereto, dove aveva messo in atto comportamenti simili nei pressi di un autobus. Accompagnato negli uffici competenti, è stato sottoposto alle verifiche di rito e denunciato per le violazioni contestate. La sua posizione è ora al vaglio delle autorità. L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli nelle zone di partenza e arrivo dei mezzi pubblici, punti sensibili dove il flusso continuo di persone richiede particolare attenzione in termini di sicurezza. L'uomo si è reso protagonista nei giorni scorsi dello stesso atteggiamento a Nereto. Oggi è toccato a Teramo.