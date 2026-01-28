FRANA A SILVI PAESE, SOPRALLUOGO DELLA REGIONE: “SITUAZIONE PREOCCUPANTE, SUBITO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA”

Sopralluogo questa mattina nella zona della frana che sta interessando Silvi Paese, nell’area sottostante via Santa Lucia. A effettuare l’ispezione l’assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, accompagnato dal sindaco di Silvi Andrea Scordella, dall’assessore comunale alla Protezione civile Gianpaolo Lella, dal funzionario del Genio Civile di Teramo Flaviano Core, dal dirigente dell’Area tecnica del Comune Mario Cerroni e dal coordinatore del COC Carlo Durante. Al termine della visita, l’assessore regionale ha espresso forte preoccupazione per il quadro emerso. “La situazione che abbiamo potuto verificare insieme al dirigente del Genio Civile di Teramo e al Comune di Silvi è preoccupante – ha dichiarato D’Annuntiis –. Ritengo che come primo atto si debba intervenire per mettere in sicurezza le abitazioni interessate adottando la procedura della somma urgenza”. Una volta avviati gli interventi immediati, si passerà alla fase progettuale per un’azione più ampia. “Successivamente – ha aggiunto l’assessore – si procederà a dare l’incarico per la redazione di un progetto per la messa in sicurezza di tutto il territorio. Per i lavori di somma urgenza i tempi saranno brevissimi, mentre per l’intervento generale ci vorrà più tempo: sarà necessario acquisire il progetto esecutivo, accertare le cause del fenomeno e definire con precisione cosa occorre fare. A quel punto individueremo le risorse finanziarie necessarie, che troveremo certamente con la dovuta celerità”.

Sul fronte dell’emergenza abitativa, il sindaco Andrea Scordella ha fatto sapere di essersi già attivato. “Ho incontrato le famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni – ha spiegato – alle quali ho assicurato il sostegno dell’amministrazione comunale per individuare quanto prima una soluzione alternativa, insieme alla Protezione Civile regionale che stiamo coinvolgendo sul problema”.

La frana resta sotto costante monitoraggio, mentre Regione e Comune lavorano in sinergia per affrontare l’emergenza e pianificare gli interventi strutturali necessari a garantire la sicurezza dell’area.