CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA IL 3 FEBBRAIO: ALL’ORDINE DEL GIORNO AREE 2026, SERVIZI SOCIALI E MOZIONI SU PNRR E DAE

Il Consiglio comunale di Teramo tornerà a riunirsi martedì 3 febbraio 2026 alle ore 9.00, in seduta pubblica, ordinaria e ad oltranza, presso l’Auditorium del Parco della Scienza. È prevista anche la trasmissione in streaming. La seconda convocazione è fissata per giovedì 5 febbraio alle ore 10.00.

Cinque i punti all’ordine del giorno. Si partirà con la discussione sulla quantità e qualità delle aree per l’anno 2026, passaggio propedeutico alla programmazione urbanistica e patrimoniale dell’ente.

Seguirà l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni di Teramo e Montorio al Vomano, insieme agli atti di funzionamento dell’ECAD 20, che comprendono il regolamento dell’Ufficio di Piano, la Conferenza dei Sindaci e l’addendum all’accordo di programma.

In agenda anche la nomina dei componenti della Consulta comunale per la parità e le pari opportunità, organismo chiamato a promuovere politiche e iniziative a tutela dell’uguaglianza e contro le discriminazioni.

Spazio poi alle mozioni: la prima, presentata dal consigliere Mistichelli, riguarda le azioni per la stabilizzazione del personale precario impegnato nell’attuazione del PNRR e la salvaguardia delle professionalità acquisite dall’ente; la seconda, a firma dei consiglieri Corona e Calandrini, chiede l’installazione di defibrillatori semiautomatici (DAE) sul territorio comunale.

La seduta si svolgerà in presenza ed è aperta al pubblico.