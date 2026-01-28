×

VIDEO-FOTO/ CONTROLLI STRAORDINARI ALLA STAZIONE DI TERAMO, PRESENTE L’UNITÀ CINOFILA DEI CARABINIERI

WhatsApp_Image_2026-01-28_at_17.09.30.jpegWhatsApp_Image_2026-01-28_at_17.09.30_3.jpegWhatsApp_Image_2026-01-28_at_17.09.30_2.jpegPresidio rafforzato delle forze dell’ordine nel pomeriggio alla stazione ferroviaria di Teramo, dove da diverse ore sono in corso controlli straordinari. Sul posto operano i carabinieri, affiancati dall’unità cinofila, impegnati in verifiche su persone e aree dello scalo. La presenza dei militari si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e monitoraggio del territorio, finalizzate a garantire sicurezza e contrastare eventuali attività illecite. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali su esiti o provvedimenti adottati.

FOTO E VIDEO: MARCELLO OLIVIERI

QUI IL VIDEO