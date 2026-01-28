VIDEO-FOTO/ CONTROLLI STRAORDINARI ALLA STAZIONE DI TERAMO, PRESENTE L’UNITÀ CINOFILA DEI CARABINIERI

Presidio rafforzato delle forze dell’ordine nel pomeriggio alla stazione ferroviaria di Teramo, dove da diverse ore sono in corso controlli straordinari. Sul posto operano i carabinieri, affiancati dall’unità cinofila, impegnati in verifiche su persone e aree dello scalo. La presenza dei militari si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e monitoraggio del territorio, finalizzate a garantire sicurezza e contrastare eventuali attività illecite. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali su esiti o provvedimenti adottati.

FOTO E VIDEO: MARCELLO OLIVIERI

