AUTO SI RIBALTA SULLA PROVINCIALE 8 A SANT’OMERO, 35ENNE IN CODICE ROSSO

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: grave incidente nel primo pomeriggio lungo la Strada Provinciale 8, nel territorio comunale di Sant’Omero. L’allarme è scattato intorno alle 14.26, quando un’autovettura, per cause ancora da chiarire, è uscita dalla carreggiata ribaltandosi.

Alla guida c’era un uomo di 35 anni, rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto all’estrazione del conducente dal veicolo.

I sanitari, giunti con un’ambulanza India di Sant’Omero e con l’ambulanza medicalizzata di Teramo, hanno prestato le prime cure al ferito, che presentava un trauma toracico e un trauma cranico. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo in codice rosso.

I Carabinieri della stazione di Sant’Omero e della Compagnia di Alba Adriatica hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.