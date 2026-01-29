LITE PER GELOSIA TRA DUE UOMINI FINISCE A COLTELLATE



Amici, stesse passioni, stessi viaggi. Poi, all’improvviso: il dramma. È stato forse un violento scatto di gelosia, a scatenare la lite che ha portato al tentato omicidio di un uomo di 59 anni, colpito al collo e alle mani con un coltello e un paio di forbici, da un 27enne. Teatro dei fatti un bed & breakfast nella parte alta di Chieti. I due si conoscevano da tempo e avevano già trascorso insieme altre occasioni. Rientrati da un’escursione, s’erano fermati a dormire, ma durante una discussione, degenerata rapidamente, il 27enne avrebbe iniziato a colpire ripetutamente il 59enne con un coltello e poi con delle forbici. L’uomo ferito è riuscito a inviare un messaggio all’ex moglie chiedendo aiuto e indicando la posizione. La donna ha contattato il 118, che ha poi richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Quando la Polizia è arrivata, ha fermato il 27enne e portato il 59enne in ospedale, dove è stato operato e ricoverato.