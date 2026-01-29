CEDE IL PAVIMENTO, ARMADIO PRECIPITA NELL’APPARTAMENTO DI SOTTO E TRAVOLGE UNA DONNA



Cede il pavimento del piano di sopra, un armadio cade travolgendo una donna di 84anni. È una storia che ha dell’incredibile, quella che ha coinvolto una pensionata di Pescara, che stava attraversando il corridoio della sua abitazione quando il soffitto ha improvvisamente ceduto e un pesante armadio le è caduto addosso dall’alto. Un incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, per l’anziana, che è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito, dove i medici le hanno riscontrato fratture al torace e agli arti inferiori oltre a diversi traumi. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Determinante l’intervento del nipote diciassettenne, che si trovava casualmente in casa per farle visita: il giovane l’ha liberata dalle macerie e dal mobile crollato, per poi allertare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati sanitari del 118, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e Polizia Locale.



