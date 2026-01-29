IL PRG DI TERAMO DEL 1934 AL CENTRO DEL NUOVO "CAFFÈ DELL'ARCHITETTO"

Un’occasione per rileggere una pagina cruciale della storia urbanistica cittadina e comprenderne le conseguenze ancora visibili sul territorio provinciale. È questo l’obiettivo dell’incontro “Un appuntamento mancato… Il PRG di Teramo del 1934. Ripercussioni sull’intero territorio provinciale”, in programma sabato 31 gennaio 2026 presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Teramo, in via dei Mille 59. L’iniziativa rientra nel ciclo “Il Caffè dell’Architetto – Teramo”, spazio di confronto e approfondimento culturale promosso dall’Ordine, e vedrà come protagonista lo storico prof. Luigi Ponziani, direttore emerito della Biblioteca provinciale “Melchiorre Delfico”, che guiderà i partecipanti in un’analisi del Piano Regolatore Generale del 1934, documento mai pienamente attuato ma capace di lasciare segni profondi nelle scelte di sviluppo urbano e territoriale. Il tema del “piano mancato” diventa così chiave di lettura per comprendere dinamiche, occasioni perdute e traiettorie di crescita che hanno interessato Teramo e la sua provincia nel corso del Novecento, offrendo spunti utili anche per le riflessioni contemporanee sulla pianificazione. La mattinata si aprirà alle 9.30 con coffee breakfast e registrazione dei partecipanti, seguita alle 10.00 dai saluti istituzionali e dalla presentazione dell’incontro a cura di Francesca Garzarelli, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo, affiancata da Sabrina Romani e Ombretta Natali, coordinatrice e referente della Commissione Pari Opportunità e Cultura. Alle 10.15 è previsto l’intervento del prof. Ponziani, cui seguirà il dibattito. Chiusura dei lavori alle 13.00. L’incontro è accreditato con 3 CFP per gli architetti. Un appuntamento che unisce storia, urbanistica e cultura del progetto, rivolto ai professionisti ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere meglio le radici delle trasformazioni della città e immaginare con maggiore consapevolezza il suo futuro.