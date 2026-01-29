SAP TERAMO INCONTRA IL CONSIGLIERE REGIONALE PAOLO GATTI SUL PIANO POTENZIAMENTI E LE CARENZE DI ORGANICO

La Segreteria Provinciale SAP di Teramo, rappresentata dal Segretario Provinciale Gianluca Di Marco, ha incontrato il Consigliere Regionale dell’Abruzzo, dott. Paolo Gatti. L’incontro, fortemente voluto dalla Segreteria SAP, è stato finalizzato a dare seguito agli impegni assunti in merito alla divulgazione del piano potenziamenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, diramato lo scorso 12 gennaio, che prevede per la provincia di Teramo l’assegnazione di un numero estremamente esiguo di unità di personale. Nel corso del confronto sono state illustrate le gravi criticità che interessano i vari presìdi di polizia del territorio, dove il personale in servizio è costretto quotidianamente a sopperire alle pesanti carenze d’organico. Una situazione che determina evidenti ricadute sia sulla qualità della vita professionale e personale degli operatori, sia, conseguentemente, sui livelli complessivi di sicurezza della cittadinanza. Il Consigliere regionale Paolo Gatti ha manifestato immediata disponibilità, accogliendo le istanze della Segreteria SAP, riconducibili alla necessità primaria di ottenere un’adeguata assegnazione di personale, anche in relazione alle numerose defezioni dovute a pensionamenti e trasferimenti. Lo stesso si è impegnato a seguire la vicenda e a rappresentarla nelle sedi istituzionali competenti, sia a livello regionale sia nazionale. Obiettivo comune resta quello di garantire alla provincia di Teramo un livello di sicurezza adeguato, attraverso un concreto rafforzamento degli organici.