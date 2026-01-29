UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO: RAFFORZATI I SERVIZI DI COUNSELING PSICOLOGICO PER LA COMUNITÀ STUDENTESCA

L’Università degli Studi di Teramo rafforza le politiche di benessere e inclusione attraverso i servizi di counseling psicologico rivolti alla comunità studentesca. Accanto alla ripresa dell’erogazione del servizio di counseling aperto a tutta la popolazione studentesca, quest’anno per la prima volta sarà attivo uno sportello di counseling psicologico dedicato a studentesse e studenti con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Il nuovo servizio dedicato a studenti con disabilità (con invalidità pari o superiore al 66%) e DSA nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto, supporto e confronto sull’esperienza universitaria, rispondendo in modo mirato ai bisogni di una parte della comunità studentesca che richiede particolare attenzione. Il servizio è gratuito e prevede incontri individuali svolti da professionisti psicologi iscritti all’Ordine professionale.

«Il benessere psicologico delle studentesse e degli studenti – sottolinea il magnifico rettore Christian Corsi – è parte integrante della missione dell’Università. Attraverso questi servizi, l’Ateneo conferma il proprio impegno nel costruire un ambiente accogliente, inclusivo e attento alla persona, in cui ciascuno possa sentirsi ascoltato, supportato e valorizzato nel proprio percorso di studi».

«Attraverso i servizi di counseling psicologico – dichiara Antonio Prencipe, delegato del Rettore al Placement e Student Experience – l’Ateneo compie un passo importante nel rafforzamento delle politiche di benessere, inclusione e attenzione alla qualità dell’esperienza universitaria. In particolare, l’avvio di un servizio dedicato alle studentesse e agli studenti con disabilità e DSA rappresenta un intervento concreto, pensato per accompagnare ogni percorso formativo anche sul piano personale e relazionale».

Accanto a questa novità, l’Università di Teramo ha riattivato il servizio di counseling psicologico rivolto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, corsi singoli, scuole di specializzazione e programmi di mobilità internazionale. Il servizio, gratuito, è svolto da psicologi e psicoterapeuti abilitati e prevede incontri individuali della durata di 45 minuti, in presenza o online, fino a un massimo di otto colloqui per ciascuno studente.

Entrambi i servizi si svolgono nel Poliambulatorio dell’Università degli Studi di Teramo, nel Campus “Aurelio Saliceti”, e sono accessibili con prenotazione online attraverso le pagine dedicate del sito di Ateneo.