CINQUANTENNE TROVATO MORTO IN CASA, PAESE SOTTO SHOCK

Un risveglio segnato dal dolore quello di oggi per la comunità di Ornano Piccolo, frazione del comune di Colledara, dove un uomo di 50 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della propria abitazione nelle prime ore del mattino. La scoperta è avvenuta poco dopo le 7, quando i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori del 118 di Isola del Gran Sasso e l’auto medica proveniente da Teramo, ma ogni tentativo di intervento si è rivelato inutile: per l’uomo era già sopraggiunto il decesso. L'uomo aveva provato a farla finita tempo fa con un'arma. Lavorava nell'azienda agricola della famiglia in contrada Terramano con lo zio e il fratello. Secondo una prima ricostruzione, la morte sarebbe riconducibile a un gesto estremo, per impiccagione. I carabinieri della compagnia di Teramo hanno effettuato i rilievi e ascoltato i familiari, avviando le procedure necessarie per chiarire con precisione le circostanze dell’accaduto.