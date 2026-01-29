RESTRIZIONI E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL QUARTIERE SAN LEONARDO

Nuove modifiche alla viabilità nel quartiere di San Leonardo per migliorare la fluidità del traffico e facilitare l’accesso dei veicoli autorizzati alla ZTL di piazza Sant’Anna. Con una nuova ordinanza, che recepisce gli esiti della sperimentazione avviata con l’ordinanza n. 258 del 12 novembre 2025, il sindaco ha disposto una serie di interventi permanenti su via dei Mille, via Porta Carrese, via del Baluardo, via Aurelio Saliceti, largo Melatini e sulle strade di interconnessione.

Il provvedimento nasce dalla necessità di ridurre la congestione veicolare lungo gli assi principali del quartiere e di razionalizzare i flussi, evitando il transito all’interno delle aree più sensibili. Contestualmente, viene portato avanti il progetto di pedonalizzazione del tratto di largo Melatini compreso tra corso de’ Michetti e via Porta Carrese, già interessato da lavori di riqualificazione.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 31 gennaio 2026 e resteranno valide fino a nuova comunicazione.

Nel dettaglio, è istituito il senso unico di marcia su via dei Mille, dall’intersezione con via Noè Lucidi fino a largo Melatini, in direzione di quest’ultimo. Senso unico anche su via Porta Carrese, da largo Melatini verso via Noè Lucidi, e su via del Baluardo, con la stessa direttrice.

Su via Aurelio Saliceti viene introdotto il senso unico dall’intersezione con circonvallazione Ragusa (Porta Melatina) fino all’incrocio con via del Baluardo e via Torre Bruciata, in direzione di queste ultime.

Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza viene contestualmente revocata l’ordinanza n. 258/2025. L’amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle variazioni introdotte.