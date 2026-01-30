ANCHE SIMILARWEB CONFERMA IL RISULTATO ECCEZIONALE DI CERTASTAMPA



Anche Similarweb conferma gli esaltanti risultati di Certastampa, e pone il nostro sito al primo posto tra i siti monitorati che si interessano del territorio provinciale teramano. L’algoritmo adottato dalla piattaforma internazionale, di analisi del traffico web, parlano chiaro: 580.808 pagine viste nel mese di dicembre 2025. Un risultato che, al pari di quelli già pubblicati, ovvero 15milioni di letture dirette e 114 milioni su Facebook in tutto il 2025, certifica una crescita solida e costante, frutto di un lavoro editoriale quotidiano improntato su tempestività, approfondimento e qualità dell’informazione.

Tra le testate di informazione locale, spicca anche quella de I Due Punti di Giancarlo Falconi con 332.210 pagine viste mensili, mentre sul terzo gradino del podio c'è Ekuonews, testata fresca dell'ingresso in società con il 20% dell’Editoriale Vibrata dell’editore di SuperJ Filippo Di Antonio, ma che nonostante il gemellaggio televisivo supera appena quota 200 mila, con 219.161 visualizzazioni. Più distanziati, ma comunque significativi, i risultati di Abruzzo Cityrumors (48.949) e Il Trafiletto (41.242), mentre ben più staccata è la testata di Emmelle che si ferma a soli 12.357. Secondo l’algoritmo di Similarweb, a dicembre il sito diretto da Roberto Almonti ha raccolto in un mese poco più della metà delle visualizzazioni che certastampa ha ottenuto in un solo giorno.

Il dato che emerge con forza è come quella di Certastampa non sia solo una leadership numerica, ma anche una riconoscibilità del marchio editoriale sempre più marcata nel panorama dell’informazione online. In un universo mediatico sempre più competitivo e frammentato, nel quale c’è anche chi trascorre le proprie giornate a corrodersi nell’invidia, spargendo veleni e testimonianze di pochezza umana e professionale, magari inventando bizzarre e “ricchissime” prebende politiche utili a garantire silenzi e protezioni, Certastampa dimostra e continua a dimostrare come il giornalismo vero, quello che le notizie le cerca, quello che i fatti li racconta, quello che le verità le rivela sia sempre l’unica strada giusta.

E i numeri lo confermano.



Cos’è Similarweb e perché conta

Similarweb è una piattaforma internazionale specializzata nell’analisi del traffico web e delle performance digitali dei siti internet. Attraverso l’incrocio di diverse fonti di dati – tra cui panel di utenti, estensioni browser, dati pubblici e modelli statistici – Similarweb stima visite, pagine viste, durata delle sessioni e provenienza del traffico. In altre parole, è uno degli strumenti più utilizzati al mondo per comprendere quanto un sito sia realmente visitato e come si posizioni rispetto ai concorrenti. Non si tratta quindi di autocertificazioni, ma di stime indipendenti basate su metodologie consolidate nel settore del digital analytics.