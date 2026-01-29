MECOSUR, FORZA NUOVA PRESENTA A L'AQUILA LA DENUNCIA CONTRO MELONI, LOLLOBRIGIDA E VON DER LAYEN



Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, ha depositato nella giornata di oggi, una denuncia presso il Tribunale dell’Aquila contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in relazione al trattato di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur. Fiore si è presentato in Procura assistito dall’avvocato Vincenzo Di Nanna. L’atto è stato firmato anche da Dino Rossi, rappresentante degli agricoltori locali. Secondo i firmatari, l’accordo commerciale potrebbe favorire l’ingresso sul mercato europeo di prodotti agricoli provenienti da Paesi in cui sarebbero consentite pratiche e sostanze vietate nell’Unione, con possibili ripercussioni sulla salute pubblica, sull’ambiente e sull’agricoltura nazionale. L’iniziativa giudiziaria, spiegano da Forza Nuova, nasce dalla contrarietà al trattato Mercosur, ritenuto dannoso per le produzioni italiane e per la tutela del territorio e anche dai recenti accordi sottoscritti tra Europa e India. Fiore ha annunciato che nei prossimi giorni la stessa denuncia verrà presentata anche in altre Procure della Repubblica in diverse città italiane, con l’obiettivo di estendere l’azione giudiziaria su scala nazionale.