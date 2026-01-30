VA ALL'ASTA IL BAR DI PIAZZA MARTIRI PENNESI



Va all’asta il bar di piazza Martiri Pennesi, a Teramo. L’immobile, sarà messo in vendita con modalità telematica il 25 marzo 2026, a partire dalle ore 15, sulla piattaforma CronoAste FallcoAste. Il bene oggetto di vendita è un locale commerciale situato all’angolo tra piazza Martiri Pennesi e vicolo dei Ferrari, al piano terra di un edificio più ampio. La superficie complessiva è di circa 97 metri quadrati ed è suddivisa in tre ambienti destinati ad area bar, oltre a due servizi igienici, un ripostiglio, un cucinino e un deposito. La proprietà viene trasferita per intero e il locale risulta attualmente libero. Il prezzo base d’asta è stato stabilito in 96mila euro, mentre l’offerta minima ammissibile è pari a 72mila euro. Le proposte di acquisto dovranno essere inviate esclusivamente online entro le 23.59 del 24 marzo 2026. Il procedimento è seguito dal giudice dell’esecuzione Flavio Conciatori. Delegati alla vendita e custodi giudiziari sono la dottoressa Eda Silvestrini e l’avvocata Odette Frattarelli.