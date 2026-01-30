INCIDENTE SULLA NAZIONALE ADRIATICA A TORTORETO, AUTO CONTRO TRANSENNE

Momenti di apprensione nella serata di ieri a Tortoreto, dove intorno alle 20:30 si è verificato un incidente lungo la Statale Adriatica. A essere coinvolta è stata una sola autovettura di grossa cilindrata (foto) . Per cause in corso di accertamento, il conducente della BMW avrebbe perso il controllo del mezzo nei pressi del supermercato Lidl, sulla statale 16, finendo fuori strada e urtando alcune transenne da cantiere collocate ai margini della carreggiata. Dopo l’impatto, l’uomo è riuscito a uscire autonomamente dall’auto passando dal lato del passeggero. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per la messa in sicurezza dell’area.