RIAPRE IL PUNTO DIGITALE FACILE A TORTORETO, RIPANI: «UN SERVIZIO PREZIOSO»

Riprendono le attività del “Punto Digitale Facile” nel Comune di Tortoreto, grazie al lavoro sinergico tra la Giunta Regionale edAbruzzo Progetti S.p.A ed al Dipartimento per la Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha stanziato ulteriori somme per le Regioni particolarmente performanti nel raggiungimento dei target – a comunicarlo è l’Assessore alla Transizione Digitale e Semplificazione Amministrativa Giorgio Ripani – Lo sportello, riconosciuto come uno dei più efficienti, tornerà operativo con orari di apertura potenziati, per rispondere alle molteplici richieste di supporto digitale della cittadinanza.

Oltre 250 sono stati, infatti, i servizi di assistenza realizzati dal personale del Punto Digitale di Tortoreto. Fino a Giugno 2026, lo sportello seguirà i seguenti orari:

- LUNEDÌ: 9:00 – 14:00 – Via Trieste, 46, Tortoreto Lido;

- ⁠MARTEDÌ: 9:00 – 13:00 e 15:00-18:00 – Piazza Libertà, 12, Tortoreto Alto;

- ⁠MERCOLEDÌ: 14:00 – 17:00 - Via Trieste, 46, Tortoreto Lido;

- ⁠GIOVEDÌ: 9:00 – 14:00 - Via Trieste, 46, Tortoreto Lido;

- VENERDÌ: 9:00 – 13:00 - Via Trieste, 46, Tortoreto Lido;

I fruitori potranno continuare a rivolgersi al Punto Digitale Facile per un supporto in vari ambiti: dai principali servizi pubblici e comunali (Carta di Identità Elettronica, anagrafe, stato civile e certificati online, piattaforma notifiche, servizi sociali ed educativi, servizi sanitari, fascicolo sanitario elettronico, servizi di mobilità, piattaforme di partecipazione) fino alla protezione dei dati personali e la verifica dell’autenticità delle informazioni. Sarà possibile, altresì, essere supportati anche nella fruizione dei principali servizi digitali privati (videoconferenze, acquisti di prodotti e servizi, formazione online, utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle app di messaggistica istantanea).

Soddisfatta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Domenico Piccioni per il potenziamento di un servizio fondamentale per le persone meno pratiche nell’utilizzo degli strumenti digitali.

Siamo lieti che Tortoreto sia rientrata tra i beneficiari del potenziamento dei servizi regionali di supporto digitale gratuito alla cittadinanza, per questo desideriamo ringraziare la Abruzzo Progetti S.p.A., in particolare l’Amministratore Unico Pasqualino Di Cristofano e tutti i suoi collaboratori – dichiara l’Assessore Giorgio Ripani – Si tratta di un servizio prezioso che avvicina i cittadini all’Ente ed al mondo digitale in generale: siamo certi che in molti continueranno ad usufruirne per districarsi meglio nelle molteplici attività online, siano esse pubbliche o private.