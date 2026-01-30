PUC / PROROGATA LA SCADENZA PER LE OSSERVAZIONI

Al fine di permettere la più ampia partecipazione di cittadini ed operatori, l’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare la scadenza relativa alla presentazione delle manifestazioni di interesse alla formazione del nuovo piano urbanistico comunale, inizialmente fissata al 30 gennaio. La nuova scadenza è stata così individuata nella giornata del 16 febbraio. Come previsto nell’avviso pubblico, i soggetti interessati possonopresentare proposte d’intervento relative al contesto urbano, peri-urbano, rurale e naturale/seminaturale, coerenti con le azioni strategiche che caratterizzano le 6 Strategie individuate dal “Documento Preliminare: Indirizzi e obiettivi per il Piano Urbanistico Comunale”. Documento consultabile e scaricabile dal sito dedicato al PUC, all’indirizzo https://teramopiu.it/, dove sono e verranno pubblicate tutte le novità, i bandi e le informazioni relative al piano. Il sito è raggiungibile anche dalla home page del sito del Comune di Teramo, cliccando sulla sezione PUC e V.A.S. presente sulla home page. Le proposte avanzate dai cittadini, in particolare, possonoriguardare:

• Interventi di edilizia residenziale pubblica e privata, anche relativi ai servizi-attrezzature, al settore turistico-ricettivo, al settore direzionale-commerciale, al settore sportivo, con particolare riferimento a progetti di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica precisando se le aree interessate sono dotate di urbanizzazioni;

• Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica degli insediamenti produttivi dismessi o in fase di dismissione.

• Interventi di rigenerazione territoriale.

• Gestione dell’ambito rurale, naturale e semi-naturale.

• Interventi di miglioramento o riqualificazione ambientale.

• Tutela dei valori ambientali, paesaggistici e storico-artistico-monumentali.

• Interventi relativi alla Strategia per la qualità urbana, ecologico-ambientale ed energetica ai sensi dell’art 44 della L.R. 58/23 e successivi. Ai sensi dell’Art. 86 della L.R. n. 58/2023 potranno essere proposti accordi preliminari

Le manifestazioni d’interesse, debitamente sottoscritte dai richiedenti e redatte in carta semplice potranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modello reperibile dal sito web del Comune di Teramo all’indirizzo: https://www.comune.teramo.it, nella sezione PUC e V.A.S. (Piano Urbanistico Comunale e Valutazione Ambientale Strategica), presente in fondo alla Home Page, con una delle seguenti modalità: consegna a mano, entro il 30 gennaio all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in via della Banca n.2, 64100 Teramo, durante gli orari di apertura al pubblico o tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , sempre entro il 30 gennaio.