ATTRAVERSA "IN MEZZO" ALLA ROTONDA: INVESTITA E... MULTATA



Investita... e multata. Protagonista della curiosa vicenda è una donna di 75 anni, che stamattina è stata investita da un’auto mentre attraversava a piedi la rotonda di Porta Madonna. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana era stata poco prima lasciata dal figlio nelle vicinanze dell'autolavaggio, ha deciso di raggiungere l’altro lato della strada senza seguire il percorso delle strisce pedonali, ma tagliando la rotatoria sulla carreggiata. Mentre si dirigeva verso Porta Madonna, la donna è stata urtata da un’auto in transito. Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 l’ha assistita sul posto e successivamente trasportata al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi: ha riportato una contusione a una gamba ed è stata medicata. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi. Dall’accertamento è emerso che l’attraversamento è avvenuto in un punto vietato, motivo per cui alla 75enne è stata contestata una sanzione amministrativa di 30 euro.