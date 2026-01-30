TORTORETO, RIQUALIFICATA LA SEDE DELLA GUARDIA COSTIERA: VIA LIBERA AL COMODATO D’USO DEI LOCALI DI VIA NAPOLI

La sicurezza del litorale e la tutela dell’ecosistema marino restano al centro dell’agenda amministrativa di Tortoreto. Con l’approvazione in Giunta del comodato d’uso gratuito dei locali di via Napoli, l’Amministrazione Comunale segna l’atto finale di un importante percorso di riqualificazione strutturale del fabbricato ospitante la sede del presidio locale della Guardia Costiera.

L’immobile comunale è stato oggetto di una trasformazione radicale attraverso due lotti di lavori ora giunti a conclusione:

Il primo intervento nel 2021 ha riguardato il risanamento del piano terra, risolvendo definitivamente le criticità legate all’umidità di alcune aree e rendendo gli uffici pienamente operativi.

Il secondo lotto concluso in estate 2025 ha visto il completamento del piano superiore. In questo secondo intervento, sono stati realizzati alloggi per il personale militare, garantendo una presenza stabile del Corpo sul territorio, oltre all’adeguamento impiantistico, all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

L’investimento della comunità è stato di circa 250.000 complessivi e non è stato mai necessario il trasferimento degli uffici, salvo per alcuni mesi lo spostamento presso la struttura comunale adiacente, salvaguardando così la continuità del servizio del territorio.

L’investimento dell’Ente non rispondeva solo a un’esigenza logistica, ma alla volontà di consolidare un servizio essenziale. La presenza della Capitaneria di Porto garantisce infatti:

sicurezza in mare

supporto al turismo

tutela ambientale

“Rendere questa sede moderna e dotata di alloggi significa radicare le istituzioni nel nostro tessuto sociale”, dichiara il Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Arianna Del Sordo. “Consegniamo alla Capitaneria di Porto una struttura d’eccellenza. Dopo la firma formale del comodato, procederemo alla consegna definitiva e ufficiale. È un risultato che garantisce legalità e protezione a beneficio di tutta la comunità e di chi sceglie Tortoreto per le proprie vacanze”

Un ringraziamento va ai vari uffici comunali che hanno seguito tutte le attività necessarie e alla Capitaneria di Porto per la consueta e fattiva collaborazione.