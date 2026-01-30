S'INSEDIA DOMANI IL NUOVO COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO, FABIO GIOVINAZZO





Domani avrà luogo il cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo. Il passaggio di consegne avverrà tra l’ing. Antonio Del Gallo, Comandante reggente da aprile 2025, e l’Arch. Fabio Giovinazzo, attualmente Dirigente di supporto presso la Direzione regionale dei vigili del fuoco Abruzzo a L’Aquila.

«Dopo dieci mesi di incarico di reggenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo – afferma il Comandante Del Gallo – mi appresto al passaggio di consegne nei confronti del collega Fabio Giovinazzo che dal 31 gennaio assumerà l’incarico di Comandante di Teramo. Quello trascorso è stato un periodo di intenso lavoro nel quale ho apprezzato le capacità operative del personale, la professionalità dei Funzionari tecnici e la dedizione al lavoro del personale amministrativo; a tutti loro un sentito ringraziamento per il supporto che mi hanno fornito. Profonda gratitudine intendo esprimere nei confronti del Sig. prefetto di Teramo Fabrizio Stelo per il sostegno che ci ha sempre garantito e per l’alta considerazione riservata ai Vigili del Fuoco teramani. Al collega Fabio Giovinazzo rivolgo i migliori auguri per l’incarico, con la certezza che saprà portare ancora più in alto la reputazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo».

A succedergli è il Comandante Giovinazzo, nato ad Aosta il 3 dicembre 1968, laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino ed assunto nei vigili del fuoco dall'anno 2000. Ha prestato servizio come funzionario presso il Comando regionale dei vigili del fuoco di Aosta dove ha successivamente ricoperto il ruolo di Vice Comandante fino al 2019. Dal 2020 al 2024 ha prestato servizio presso la Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo - Centro Operativo Nazionale – del Dipartimento dei vigili del fuoco a Roma, con l’incarico di coordinare il settore Colonne Mobili e pianificazione del meccanismo di risposta strategica. Dal 2024 è Dirigente dell'Ufficio Soccorso Pubblico e Prevenzione incendi presso la Direzione Regionale Abruzzo dell’Aquila. Ha partecipato alle operazioni di soccorso in occasione di calamità nazionali e all'estero, tra cui gli eventi sismici dell’Abruzzo del 2009, dell’Emilia Romagna del 2012 e del Centro Italia del 2016, l’alluvione delle Cinque Terre e di Genova del 2012 e dell’Emilia Romagna del 2024. È componente dei Comitati di Sicurezza per il traforo italo-francese del Monte Bianco e il traforo italo-elvetico del Gran San Bernardo.

Nell'assumere l’incarico il Comandante Giovinazzo ha rivolto un saluto alla comunità teramana «consapevole della rilevanza dell'incarico che mi attende, sono pronto a lavorare, insieme a tutto il personale che ho l’onore di dirigere, per affrontare questa nuova ed entusiasmante esperienza, al servizio di tutta la comunità. Com’è noto, la provincia di Teramo è costituita da un territorio particolarmente complesso, sul quale sono presenti diversi rischi naturali, nonché antropici, legati a un tessuto industriale, artigianale e commerciale particolarmente diffuso. Tra gli obiettivi prioritari da perseguire ci sarà pertanto il potenziamento del sistema di soccorso».