CREDE DI AVER GUADAGNATO MEZZO MILIONE, MA PERDE TUTTO… ANCHE IL TFR

Pensava di aver trovato un modo per far fruttare qualche risparmio, invece ha perso tutto. Oltre 46mila euro, compreso il trattamento di fine rapporto, sono finiti in un sistema di finti investimenti online. Protagonista della vicenda è un uomo di 55 anni di Chieti, che ha presentato denuncia contro una donna, ora imputata per truffa aggravata. Il primo contatto, come racconta il Messaggero, è avvenuto dopo aver visto un annuncio sui social che pubblicizzava una piattaforma di trading automatico. Dopo aver inserito i propri dati, l’uomo è stato ricontattato da “ consulenti” che gli hanno proposto un investimento iniziale di 250 euro. L’investimento frutta, sul conto online della piattaforma, quei 250 euro diventano mille, e continuano a crescere fino quasi a 25mila. Ma per poter incassare, doveva pagare tasse, commissioni e costi di sblocco. E lui paga: prima 6mila euro, poi altri 9mila. Intanto, il conto cresce, fino a superare 200 mila euro e sfiorare il mezzo milione, ma quando gli chiedono di versare altri 15mila euro per sbloccare la somma, è la banca ad intervenire sospettando la truffa. In un attimo, scopre di aver perso tutto. Il resto, è già un fascicolo in Procura.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital