SCHIACCIATO DA UN MULETTO PERDE UNA GAMBA

È stato travolto da un muletto impegnato nel trasporto di un carrello elevatore. L’impatto gli ha schiacciato il piede, la caviglia e parte del polpaccio, causando lesioni gravissime. Così gravi che è stato necessario sottoporre all’amputazione della parte inferiore della gamba l’operaio di 42 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno della sede Acqua e Sapone nel centro Ibisco di Città Sant’Angelo. I primi a soccorrerlo furono i colleghi, che hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivate due ambulanze medicalizzate, da Città Sant’Angelo e Montesilvano. I carabinieri della compagnia di Montesilvano stanno ora conducendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza e l’uso dei dispositivi di protezione. Il 42enne resta ricoverato in prognosi riservata.





Foto: elaborazione AI - certastampa digital