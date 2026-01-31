CHE FINE HA FATTO IL PROGETTO DEL CASINO' DI TORTORETO?



Il progetto di apertura di un casinò a Tortoreto si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro economico e turistico della cittadina della provincia teramana e, più in generale, dell'intero Abruzzo. L'ipotesi di una casa da gioco sul litorale adriatico non nasce come un'iniziativa isolata, ma come parte di una strategia di rilancio che punta a diversificare l'offerta locale, andando oltre il tradizionale turismo balneare. In un quadro nazionale in cui il gioco fisico è concentrato esclusivamente nel Nord Italia, l'idea di un casinò nel Centro-Sud assume anche un valore simbolico, legato a un riequilibrio territoriale dell'offerta. Proprio l'assenza di strutture fisiche nel Centro-Sud ha spinto negli anni molti appassionati a orientarsi verso il digitale: oltre ai lunghi spostamenti verso i casinò del Nord Italia, l'unica vera alternativa è rappresentata dalle piattaforme di gioco online, che puntano a offrire agli utenti un'esperienza simile a quella di un casinò reale attraverso i giochi live. È in questo contesto che va letta la proposta di Tortoreto, come tentativo di colmare un vuoto strutturale dell'offerta di gioco fisico.

L’iter amministrativo e la conferma della giunta comunale

L’iter amministrativo che ha portato il Comune di Tortoreto a confermare, nel 2011, il progetto del casinò è stato progressivo e basato su una serie di valutazioni tecniche e politiche. L’amministrazione ha analizzato la compatibilità dell’iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti e con le prospettive di sviluppo dell’area interessata, confrontandosi con i soggetti promotori del progetto. Il pronunciamento favorevole della giunta rappresenta un passaggio chiave, che sancisce la volontà politica di proseguire nel percorso, pur nella consapevolezza che l’apertura effettiva di una casa da gioco dipenderà da autorizzazioni e decisioni di livello superiore, vista la normativa nazionale molto restrittiva in materia.

Le ragioni della giunta: sviluppo economico e occupazione

Tra le motivazioni che hanno spinto la giunta a confermare il progetto vi è innanzitutto la possibilità di attrarre investimenti privati sul territorio. Un casinò viene considerato come una leva capace di generare indotto economico, creando nuove opportunità per il commercio locale, per il settore dei servizi e per quello dell’ospitalità. A questo si aggiunge il tema occupazionale: una struttura di questo tipo richiederebbe personale qualificato e contribuirebbe alla creazione di posti di lavoro, sia diretti sia indiretti, con ricadute potenzialmente rilevanti per l’economia cittadina.

I vantaggi per Tortoreto e il rilancio dell’offerta turistica

Per Tortoreto, l’apertura di un casinò potrebbe rappresentare un elemento di differenziazione rispetto ad altre località costiere. La città è già conosciuta come meta estiva, ma soffre, come molte realtà simili, di una forte stagionalità. Un casinò, integrato in un sistema più ampio di intrattenimento e accoglienza, potrebbe contribuire ad allungare la stagione turistica e ad attirare visitatori anche nei mesi meno affollati. Dal punto di vista delle entrate, la presenza di una casa da gioco legale potrebbe inoltre garantire nuove risorse economiche per il Comune, da reinvestire in servizi e infrastrutture.

I benefici per l’Abruzzo e le possibili sedi future

A livello regionale, l’Abruzzo trarrebbe benefici significativi dall’apertura di un casinò, sia in termini economici sia di visibilità. La regione potrebbe ampliare la propria offerta turistica, settore che lo scorso anno è aumentato del 10%, affiancando mare e montagna a un polo di intrattenimento regolamentato. Oltre a Tortoreto, anche altre località abruzzesi dotate di buoni collegamenti e strutture ricettive potrebbero, in teoria, ospitare una casa da gioco, purché inserita in una strategia coordinata e sostenibile, capace di valorizzare il territorio senza snaturarlo.

Le caratteristiche di un casinò moderno e competitivo

Per risultare davvero competitivo, il casinò di Tortoreto dovrebbe puntare su un modello moderno, lontano dall’idea tradizionale e isolata della casa da gioco. Sarebbe fondamentale l’integrazione con strutture alberghiere, ristoranti di qualità e spazi per eventi, oltre a un’offerta di intrattenimento diversificata. Centrale sarebbe anche l’attenzione al gioco responsabile, alla sicurezza e alla trasparenza, elementi sempre più richiesti dal pubblico e dalle istituzioni. Infine, la capacità di dialogare con il mondo digitale, attraverso tecnologie avanzate e servizi innovativi, rappresenterebbe un fattore decisivo per attrarre un’utenza ormai abituata all’esperienza del gioco online.