CAMBIANO I SENSI DI MARCIA... MA NON CAMBIA IL CARTELLO

Con una certa enfasi, e un’evidente dose di aziendalismo, qualcunio annunciava ieri che la Teramo Ambiente aveva le operazioni di modifica dei sensi stradali con l’installazione di 79 nuovi cartelli segnaletici, a causa delle modifiche al traffico in vigore da oggi nella zona di Porta Melatina - porta Madonna, che prevedono tra l’altro che da oggi si entrerà nell’arco di Porta Melatina in direzione di Sant’Antonio. Peccato che, evidentemente, manchi l’80esimo cartello, quello forse più importante, quello che dovrebbe rendere accessibile Porta Melatina sulla quale, mentre pubblichiamo (alle 0re 8,20 del 31 gennaio) c’è ancora il divieto di accesso.