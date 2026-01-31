ALLARME LUPI A CASTELNUOVO VOMANO, AVVISTAMENTI SEMPRE PIÙ FREQUENTI E C'È CHI MEDITA DI AGIRE IN PROPRIO

Preoccupazione crescente a Castelnuovo Vomano, dove nei giorni scorsi la polizia provinciale è intervenuta in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti che riferivano di avvistamenti di lupi nella zona dell’Eden. Il sopralluogo, effettuato in orario serale, è stato disposto dopo diverse chiamate giunte da cittadini allarmati, preoccupati per la presenza dei predatori nei pressi delle abitazioni e delle attività. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sull’esito dell’intervento, ma il clima tra la popolazione resta teso. Sui social e nel passaparola quotidiano cresce il malcontento: molti parlano di una situazione ormai “fuori controllo” e lamentano una presenza sempre più frequente dei lupi nelle aree antropizzate. C’è chi chiede interventi urgenti da parte delle istituzioni e chi, esasperato, lascia intendere la possibilità di iniziative autonome in assenza di risposte concrete. Residenti e allevatori chiedono però misure di prevenzione efficaci, come un maggiore monitoraggio del territorio e sistemi di dissuasione, per ridurre il rischio di incontri ravvicinati e tutelare persone e animali domestici.



foto archivio