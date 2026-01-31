CHIEDE SCUSA A TUTTI SU FACEBOOK E POI SI SPARA IN AUTO

Un uomo di 64 anni M.P. di Tortoreto è stato rinvenuto morto nella mattinata di oggi all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Binni, a Corropoli, una Fiat Idea. L'uomo ha prima fatto un post su facebook chiedendo scusa a tutti e poi l'ha fatta finita (foto qui sotto). La segnalazione è arrivata poco dopo le 9, quando alcuni cittadini di passaggio hanno notato il veicolo fermo e hanno contattato i soccorsi. All’arrivo del personale sanitario del 118, giunto sul posto con il mezzo India, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Dai primi riscontri, l’uomo — che sarebbe originario o residente a Tortoreto — avrebbe compiuto un gesto estremo all’interno dell’auto, utilizzando una pistola calibro .357 regolarmente detenuta. L’arma sarebbe stata esplosa contro la testa. La vettura, secondo quanto emerso, non sarebbe di proprietà della vittima ma presa in prestito. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Alba Adriatica, incaricati dei rilievi e delle verifiche necessarie a ricostruire con precisione quanto accaduto. Restano al momento sconosciute le motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a togliersi la vita. Il drammatico episodio si inserisce in un quadro già segnato da altri due casi simili registrati negli ultimi giorni: con questo decesso salgono infatti a tre i suicidi avvenuti nell’arco di una settimana in provincia di Teramo.