IL CAPITANO FERDINANDO FILIPPELLI È IL NUOVO COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE DEI CARABINIERI DI TERAMO



Il Capitano Ferdinando Filippelli ha assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Teramo, rimasto vacante a seguito del trasferimento a Chieti presso il Centro Nazionale Amministrativo del Capitano Marco Toro, ufficiale dalle non comuni doti umane e professionali che ha impresso un rilevante segno al reparto che ha retto per alcuni anni.

Il Capitano Filippelli 56enne, originario di Sessa Aurunca (CE) è laureato in Giurisprudenza e ha conseguito un master di diritto internazionale umanitario presso l’università di Camerino (MC). Nel 1988 si è arruolato quale carabiniere e al termine del corso ha espletato servizio a Roma. Nel 1989 ha vinto il concorso per sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Nel 1991 al termine del corso è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Porto D’Ascoli in San Benedetto Del Tronto (AP) ove ha svolto l’incarico di sottordine fino al 1997. Analogo impiego assunto fino al 2001 presso la Stazione Carabinieri di Acquasanta Terme (AP).Nel 2001 è divenuto comandante di tale stazione che ha retto sino al 2019 quando è stato trasferito al Comando della stazione Carabinieri di Ascoli Piceno che ha retto sino al 2021 quando ha vinto il concorso per Ufficiale dell’Arma. Nominato sottotenente al termine del corso ha assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montegiorgio (FM), ultimo reparto prima del trasferimento a Teramo, dove si è distinto in numerose indagini tra le quali una che ha sgominato un sodalizio dedito alla falsificazione di danaro che poi veniva investito in cripto valute.

Il Capitano Filippelli nel corso della sua carriera ha ricevuto molteplici riconoscimenti, infatti è insignito di “Medaglia Mauriziana e Medaglia di Lungo Comando” ha inoltre ricevuto un Encomio Semplice per aver partecipato alle indagini sull’omicidio di Melania Rea e un Encomio Solenne per aver partecipato ai soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016 del centro Italia e alle nevicate del 2017.

Tale trasferimento rappresenta la grande attenzione dell’Arma dei Carabinieri alla sicurezza pubblica teramana a cui si dedicherà il neo giunto ufficiale, che come anzidetto è dotato di un bagaglio esperienziale di tutto rispetto che lo ha visto operare nell’ambito di eventi difficili distinguendosi sempre egregiamente.