NUOVO OSPEDALE, CONSEGNATO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ, ADESSO VIA AL PROGETTO ESECUTIVO

La consegna, avvenuta nelle ultime ore, dello studio di fattibilità per il nuovo ospedale di Teramo segna un momento chiave nel percorso verso la realizzazione della nuova struttura sanitaria. Il documento, che definisce in modo puntuale gli aspetti tecnici, economici e organizzativi dell’opera, rappresenta infatti il primo vero passaggio concreto dopo una lunga fase di programmazione e confronto istituzionale. Non si tratta soltanto di un adempimento formale, ma di uno strumento fondamentale per tradurre le linee di indirizzo in un progetto strutturato, in grado di orientare le scelte successive. Lo studio di fattibilità consente ora di avere un quadro chiaro sulle dimensioni dell’intervento, sui costi stimati, sulle caratteristiche dell’edificio e sulle soluzioni più idonee dal punto di vista funzionale e logistico. Un passaggio che apre la strada alla fase di progettazione vera e propria, accelerando l’iter. L’opera he nascerà a Villa Mosca, nell'area del Mazzini, e che è destinata a diventare uno dei principali investimenti pubblici degli ultimi decenni in ambito sanitario, sarà un ospedale di nuova generazione, con spazi più efficienti, reparti progettati secondo standard aggiornati e una migliore integrazione tra servizi. In questo contesto, lo studio di fattibilità assume un valore simbolico e sostanziale: certifica che il percorso è entrato nella fase operativa