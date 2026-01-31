SORPRESI A SPACCIARE, ARRESTATI, PATTEGGIANO E... SONO GIÀ LIBERI

Si erano appartati in un parcheggio in località Villa Zaccheo-Petriccione e sono stati pizzicati durante una cessione di cocaina. Ieri pomeriggio, nel corso di un servizio di polizia finalizzato a verificare alcune segnalazioni anonime fatte arrivare alla Questura di Teramo, relative ad un via vai sospetto in un parcheggio di Villa Zaccheo-Petriccione, i poliziotti della Squadra Mobile di Teramo hanno arrestatoin flagranza duecittadini albanesi, di 23 e 34 anni, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I due giovani sono stati sorpresi mentre stavano cedendo 5 dosi di cocaina. A tradirli, oltre alle segnalazioni, il fatto di essersi appartati con fare circospetto. I poliziotti della Squadra Mobile li hanno bloccati proprio nel momento in cui è avvenuto lo scambio tra stupefacente e denaro. Sono state poi perquisite sia l’auto che l’abitazione dei cittadini albanesi. All’interno dell’autovettura sono state trovatealtre 5 dosi, mentre nell’abitazione è stato recuperato materiale per il confezionamento della droga. È stata sequestrata anche la somma in contanti di 1.450 euro, ritenuta provento dello spaccio. I due cittadini albanesi sono stati posti agli arresti domiciliari,in attesa dell’udienza di convalida di questa mattina, che ha disposto, oltre la convalida della misura,la remissione in libertà degli arrestati a seguito di patteggiamento.