SOLE 24 ORE/ FURTI A TERAMO: E' EMERGENZA IN UN QUADRO REGIONALE DI CRIMINALITÀ SEMPRE PIU' IN CRESCITA

Nel 2025 la provincia di Teramo si colloca tra i territori abruzzesi con un elevato numero di denunce per reati predatori, inclusi furti e tentativi di furto, nel contesto di una criminalità regionale che resta stabile ma con una crescente percezione di insicurezza tra i cittadini. Secondo il Sole 24 Ore, Teramo si trova alla 53ª posizione in Italia per numero di reati denunciati, con oltre 9.600 denunce (circa 3.200 ogni 100 mila abitanti) dietro la provincia di Pescara ma davanti a Chieti e L’Aquila.

CASI RECENTI E TIPOLOGIE DI FURTI

Tentato furto di auto di lusso – Durante i controlli intensificati nel periodo natalizio, la Polizia di Stato e la Stradale hanno arrestato tre uomini sorpresi mentre si preparavano a rubare una Porsche, con strumenti tecnologici per neutralizzare i sistemi di sicurezza delle vetture.

Tecnica della “monetina” nei parcheggi – Nei mesi scorsi, quattro persone sono state arrestate per furti con la tecnica della monetina ai danni di clienti nei parcheggi di supermercati: un metodo in cui i malviventi distraggono le vittime con una moneta per rubare borse e oggetti.

Incremento dei taccheggi nei negozi – Secondo esercenti locali, i furti di piccoli oggetti come alcolici nei supermercati sono cresciuti di oltre il 25% nell’ultimo anno.

Sventato furto in supermercato – Nel fine settimana scorso nel Teramano le forze dell’ordine hanno sventato un furto in un supermercato, con ladri in fuga prima di riuscire ad aprire la cassaforte grazie all’allarme e all’intervento dei Carabinieri e della vigilanza.

QUADRO REGIONALE: ABRUZZO E CRIMINALITÀ

A livello regionale, secondo l’indice della criminalità 2024, l’Abruzzo ha registrato oltre 1 milione di furti denunciati in Italia, con Pescara in testa alla graduatoria regionale e Teramo subito dietro.

Nel distretto abruzzese, il procuratore generale ha evidenziato un aumento di furti in abitazione e truffe online, che alimentano la percezione di insicurezza, con Pescara al vertice regionale e Teramo tra le province con tassi più significativi di denunce.

PERCEZIONE DI INSICUREZZA E RISPOSTA DELLE FORZE DELL’ORDINE

Residenti e commercianti nella provincia di Teramo segnalano una presenza più frequente di furti e tentativi di furto in diverse forme – dalle auto alle abitazioni, dai negozi ai parcheggi – fenomeni che motivano sia rafforzamenti nei controlli di polizia e carabinieri sia un maggiore impegno delle comunità locali nella prevenzione e segnalazione.

In sintesi, pur non essendo tra le province italiane con i più alti livelli di criminalità, Teramo vive una fase di allerta sui furti, inserita in un contesto regionale dove questi reati costituiscono ancora una porzione significativa dei reati denunciati.