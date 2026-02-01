S'ACCASCIA E MUORE (FORSE PER IL FREDDO) SU UNA PISTA DA SCI A SOLI 36 ANNI

Si accascia mentre scia e muore sulla pista. Una giornata di festa sulla neve, come tante altre, si è conclusa nel modo più drammatico per la giovane donna Claudia Luberti, 36 anni, residente a Zagarolo, deceduta sulle nevi nel comprensorio sciistico di Campo Felice dopo essere stata colta da un improvviso malore. La giovane si trovava insieme ad alcuni amici. Gli impianti di risalita avevano da poco terminato l’attività e il gruppo stava trascorrendo gli ultimi momenti della giornata prima del rientro a casa, quando si è sentita male e si è accasciata davanti alle altre persone presenti. La richiesta di aiuto è partita immediatamente. Un’ambulanza del 118 ha raggiunto il posto in pochi minuti, ma nonostante i tentativi di rianimazione i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo, della compagnia di Avezzano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e raccolto le testimonianze di chi si trovava nei pressi. La Procura della Repubblica dell’Aquila ha disposto il trasferimento della salma all’obitorio del capoluogo abruzzese e il sequestro del corpo. Nelle prossime ore si valuterà se procedere con l’autopsia per stabilire con certezza le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio figura anche un possibile ruolo delle basse temperature, ma ogni conclusione è demandata agli esami medico-legali.