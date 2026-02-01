CHIUDONO DUE STORICI RISTORANTI DI PESCE



Giulianova si prepara a salutare due insegne che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento della ristorazione marinara locale. Dopo una lunga stagione di attività, starebbero per abbassare la saracinesca “Il Gabbiano” di via Marsala e “Lu stracciavocc” di via Trieste, entrambi destinati a restare nella memoria di generazioni di clienti. A lasciare per primo è “Il Gabbiano”, nato più di cinquant’anni fa dal sogno di Emidio Delli Compagni, oggi 86enne, partito da Cermignano per la Svizzera, per poi tornare e aprire un ristorante di pesce sulla costa teramana, aprendo “Il Gabbiano” con la moglie Elettra. Contemporaneamente, anche Fabio Spitilli e la moglie Monia hanno deciso di andare in pensione, ponendo fine alla loro esperienza alla guida di “Lu stracciavocc”, storica osteria di mare ma, in questo caso, però, la storia continua, perché il locale sarà rilevato da Antonio Pettinari, primo cameriere proprio de “Il Gabbiano”, che dovrebbe riaprire a metà marzo con una nuova insegna, “Nero di seppia”.