I CENTO ANNI DI NONNA ELISABETTA TOMASSONI

Ieri pomeriggio, il Sindaco Gianguido D’Alberto, insieme all’Assessore Pina Ciammariconi e al consigliere regionale Giovanni Cavallari ha portato i saluti e gli auguri della città alla centenaria Elisabetta Tomassoni.

Per l’occasione, il primo cittadino le ha consegnato una targa a nome dell’Amministrazione Comunale.

Nata a Villa Penna di Campli, primogenita di Consiglia e Giuseppe, la signora Elisabetta è cresciuta insieme ai fratelli più piccoli, Armando ed Ercole, circondata dall’amore dei genitori.

Sposata con Alessandro,ha avuto quattro figli–Carlo, Giuseppe, Maria e Miriam – sei nipoti e due pronipoti.

Dolce ma allo stesso tempo grintosa e decisa la signora Elisabetta ha rappresentato per tutta la sua vita un punto fermo per tutta la sua famiglia e un punto di riferimento per tutta la comunità di San Nicolò, dove ha gestito per decenni lo storico negozio di abbigliamento “Zippi” insieme al marito Alessandro e al figlio Carlo.

Una vera e propria istituzione per la frazione teramana, dove chiunque abbia conosciuto la signora Elisabetta e frequentato il suo negozio ne ricorda con affetto la disponibilità, la professionalità, il sorriso che la contraddistingue ancora oggi.

Circondata dall'affetto di familiari ed amici, ieri pomeriggio hafesteggiato l’importante traguardo ricevendo il saluto dell’intera città di Teramo da parte del primo cittadino.