80ENNE IN MICROCAR SI SCONTRA CON SCOOTERONE, FERITO CENTAURO 50ENNE

È stato investito da una microcar, condotta da un 80enne, uno scooterone che procedeva in direzione Sud sulla Statale 16, a Roseto degli Abruzzi, all’altezza della “Piccola Rosburgo”, all’angolo con via Ester Pasqualoni. Per cause in corso di accertamento, da parte dei Carabinieri, lo scooter è stato toccato dall’auto che stava girando per entrare nella via laterale, con conseguente caduta del centauro, un 50enne. Primo ad intervenire l’avvocato Daniele Contrisciani, che ha prestato i primi soccorsi al ferito e allertato il 118. Sul posto anche una dottoressa di passaggio e poi un’ambulanza che ha provveduto al trasporto del motociclista in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi. L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico nella zona.