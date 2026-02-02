AFFITTA E PAGA UNA CASA VACANZE… CHE NON ESISTE



Pensava di aver organizzato in anticipo un breve soggiorno sulla neve, ma si è ritrovato senza alloggio e con il conto alleggerito di centinaia di euro. Protagonista della vicenda è un cinquantenne di Sulmona, che aveva trovato online un annuncio per un appartamento in affitto a Roccaraso e aveva versato un anticipo convinto di aver concluso un affare regolare. La prenotazione prevedeva due notti in un’abitazione situata nel centro del paese. Per bloccarla, l’uomo aveva trasferito 275 euro tramite Paypal in due pagamenti: una parte per l’appartamento e una per un posto letto aggiuntivo, con accordo di saldare il resto al momento dell’arrivo. Qualche giorno prima della partenza, però, alla richiesta di ricevere il contratto di locazione, il presunto proprietario ha smesso di rispondere. Nessun documento, nessuna spiegazione e, soprattutto, nessuna casa. La denuncia presentata ai carabinieri ha dato il via alle indagini, che hanno portato la Procura di Sulmona a notificare un avviso di garanzia a un 24enne di origine bengalese, domiciliato nel Foggiano. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe responsabile anche di altre truffe simili, messe in atto utilizzando inserzioni fasulle per immobili mai esistiti.