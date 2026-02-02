MORTA SULLE PISTE DA SCI, FORSE AVEVA PROBLEMI CARDIACI



Potrebbe essere stato un arresto cardiaco, forse legato a patologie pregresse e alle rigide temperature, a provocare la morte di Claudia Luberti, la donna di 36 anni deceduta sabato pomeriggio nel comprensorio sciistico di Campo Felice. Sarà l’autopsia a chiarire con precisione cosa abbia stroncato la giovane. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna, che lavorava come infermiera Policlinico Umberto I di Roma, avrebbe sofferto in passato di disturbi cardiaci, un elemento che rafforza l’ipotesi di un malore improvviso favorito dallo sforzo fisico e dall’esposizione al freddo. La tragedia si è consumata al termine di una giornata trascorsa sulle piste, che la 36enne stava passando con un gruppo di amici. Dopo la chiusura degli impianti, il gruppo si era fermato per un aperitivo in uno dei locali della zona prima di rientrare verso casa. L’allarme è scattato immediatamente. Il personale del 118, presente nell’area, ha tentato a lungo di rianimarla, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare..