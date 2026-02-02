PARROCO SI "SPRETA" PER AMORE DI UNA DONNA



Aveva lasciato la divisa da Carabiniere per farsi prete, adesso lascia la tonaca… per amore di una donna. Dopo vent’anni di ministero sacerdotale, don Giovanni Gatto, 51 anni, originario di Montebelluna, ha deciso di intraprendere una nuova strada di vita e di chiedere la dispensa dai voti. Una decisione maturata, come lui stesso ha raccontato, per amore di una donna e come gesto di onestà verso se stesso. Il sacerdote, che in passato aveva prestato servizio anche in Abruzzo, è stato parroco a Tempera, in provincia dell’Aquila e, durante il terremoto del 2009, si era salvato dal crollo della canonica grazie alla sua cagnolina, si è interrogato a lungo sulla possibilità di desiderare una vita affettiva, fino a comprendere che non si trattava di tradire una vocazione, ma di riconoscere un bisogno profondo di autenticità. La richiesta formale di lasciare il sacerdozio è stata presentata alla diocesi competente, che ha avviato l’iter previsto per la dispensa dai voti. La decisione finale spetta alla Santa Sede.



foto: elaborazione Ai