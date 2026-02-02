PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE SULLA PISTA CICLABILE

Ha perso il controllo dell’auto, forse per un malore, ed è finito sulla pista ciclabile di Montesilvano. Incidente rocambolesco quello che ha avuto per protagonista, questa mattina, un anziano di Pescara. L’auto sulla quale viaggiava, una piccola utilitaria all’improvviso è finita sulla pista ciclabile, evitando di pochissimo una palma. All’arrivo dei primi soccorritori, gli altri automobilisti di passaggio, l’uomo ha mostrato subito i segni di un malore, tanto da rendere necessario l’intervento dell’ambulanza del 118. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco per lo spostamento dell’auto. L’incidente ha provocato oltre 4 km di fila sul lungomare.