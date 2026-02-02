VIDEO-FOTO/ SCUOLE ABBANDONATE ALLA CONA, FAMIGLIE E RESIDENTI ESASPERATI: “IL COMUNE CI HA LASCIATI SOLI”

Le scuole del quartiere Cona vivono da tempo in una situazione definita dagli stessi cittadini come “indecente”. Questa mattina una rappresentanza di genitori degli alunni della scuola Luca Tancredi è scesa in strada per denunciare pubblicamente una serie di criticità che, da mesi, pesano sulla quotidianità degli studenti e delle famiglie. Il problema più urgente riguarda l’assenza della palestra, mai messa in funzione da circa sei mesi, da quando cioè la scuola è stata inaugurata, una carenza che limita fortemente lo svolgimento delle attività motorie e costringe le classi a soluzioni di fortuna. A questo si aggiungono gravi condizioni igieniche dell’area circostante, con strade sporche, rifiuti accumulati e una manutenzione giudicata insufficiente. Nel mirino dei manifestanti anche la mancanza di parcheggi. Secondo i genitori e i residenti, la zona è ormai congestionata, con auto lasciate ovunque e marciapiedi spesso impraticabili. “Non si riesce a camminare in sicurezza e trovare uno stallo davanti casa è diventato impossibile”, raccontano alcuni abitanti del quartiere. Dure anche le accuse rivolte al servizio di smaltimento dei rifiuti, ritenuto inefficace e disorganizzato. Le responsabilità, secondo i cittadini, sarebbero da attribuire sia a Teramo Ambiente sia al Comune di Teramo. Questa mattina, alle ore 8, siamo stati sul posto e abbiamo raccolto numerose testimonianze che puntano il dito contro l’amministrazione comunale e il sindaco, accusati di non aver fornito risposte concrete nonostante le segnalazioni e le richieste avanzate negli ultimi mesi. I cittadini chiedono interventi immediati: il ripristino della palestra, una bonifica dell’area, un potenziamento della raccolta rifiuti e soprattutto la realizzazione di un’area parcheggio che possa alleggerire il traffico e restituire vivibilità al quartiere. La protesta, assicurano, non si fermerà finché non arriveranno soluzioni concrete.