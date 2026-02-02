ABRUZZO PROTAGONISTA SU FOOD NETWORK CON “SAGRE D’ITALIA”: VIAGGIO TRA BACCALÀ, TARTUFO E TRADIZIONI DEI BORGHI

L’Abruzzo sarà protagonista assoluto di una nuova puntata di Sagre d’Italia, il format televisivo dedicato alle feste popolari e alle eccellenze enogastronomiche dei piccoli borghi italiani, realizzato in collaborazione con UNPLI. L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 febbraio alle ore 22 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre). Il programma accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta di ricette, tradizioni e comunità che custodiscono l’anima più autentica del Paese. A guidare questo percorso sono la giornalista e conduttrice Giusina Battaglia e il presidente nazionale UNPLI Antonino La Spina, che insieme raccontano il valore culturale e sociale delle cosiddette Sagre di qualità. La puntata abruzzese farà tappa in due luoghi simbolo della tradizione gastronomica regionale: Sant’Omero, in occasione della Sagra del Baccalà, e Poggio Umbricchio, dove ogni anno si svolge la Sagra del Tartufo bianco. Due manifestazioni che rappresentano esempi concreti di come le comunità locali sappiano valorizzare prodotti identitari, trasformandoli in occasioni di incontro, promozione e sviluppo del territorio. «Con Sagre d’Italia – spiega Antonino La Spina – UNPLI prosegue l’attività di comunicazione televisiva per valorizzare le comunità e le tradizioni che rendono unico ogni territorio. Raccontiamo sagre selezionate in tutta Italia, organizzate dalle Pro Loco con passione e competenza, per promuovere l’eccellenza dei prodotti tipici e la ricchezza culturale delle nostre realtà locali. Grazie al lavoro dei volontari, offriamo un racconto autentico dell’Italia dei borghi». Entusiasta anche Giusina Battaglia, che definisce il programma «un viaggio meraviglioso e unico in un’Italia straordinaria, nascosta, fatta di piccolissimi paesi e frazioni che contribuiscono in modo incredibile allo sviluppo del tessuto economico del Paese». La conduttrice sottolinea come l’esperienza abruzzese le abbia permesso di conoscere territori dinamici e comunità fortemente legate alle proprie tradizioni, ringraziando UNPLI per aver creduto in questa “missione” di racconto dal basso.

Il viaggio di Sagre d’Italia attraverserà l’intera Penisola, dalla Lombardia alla Basilicata, dall’Emilia-Romagna alla Sicilia, passando per Toscana, Lazio, Sardegna, Veneto e Abruzzo, in un itinerario fatto di piatti tipici, feste popolari e storie autentiche che restituiscono l’essenza più vera dell’Italia.